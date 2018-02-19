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(Görüntülü Haber) Marmara açıklarında ağlarına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi kıyılarında, balığa çıkan Ahmet Şenses, arkadaşıyla birlikte 1,5 metre uzunluğunda ve 100 kilo ağırlığında köpek balığı yakaladı

19 Şubat 2018 00:54

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi kıyılarında, balığa çıkan Ahmet Şenses, arkadaşıyla birlikte 1,5 metre uzunluğunda ve 100 kilo ağırlığında köpek balığı yakaladı.

Tekirdağ\'ın Marmara denizine kıyısı bulunan Marmara Ereğlisi ilçesinde, 10 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Şenses, arkadaşıyla birlikte sabah saatlerinde avlanmak için Marmara Denizi\'ne açıldı.

Marmara Ereğlisi kıyılarında, ağlarına büyük balık takıldığını düşünen Şenses ve arkadaşı, ağı topladıklarında camgöz cinsi köpek balığı yakaladıklarını fark etti. Tekneye aldıkları köpek balığını Marmara Ereğlisi\'ndeki balıkçı tezgahında sergileyen Ahmet Şenses ile arkadaşı, balığın İstanbul\'daki bir restorana satılacağını söyledi.

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