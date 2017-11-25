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(Görüntülü Haber) Marketteki silahlı soygun kamerada

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL /İSTANBUL DHA) Kağıthane'de iki hafta önce meydana gelen market soygununun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

25 Kasım 2017 19:11

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL /İSTANBUL DHA) Kağıthane\'de iki hafta önce meydana gelen market soygununun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay Kağıthane Talatpaşa Mahallesi\'nde bir markette yaşanmıştı. Marketin kapanış saatinde gelen biri pompalı tüfekli, ikisi tabancalı ve maskeli üç soyguncu ilk olarak market kapısı önündeki bir çalışanı silah tehdidiyle içeri soktu. İçerideki çalışanı da silah zoruyla çelik kasanın bulundu odaya götüren ve kasayı açtıran soyguncular, iki çalışanı yere yatırdıktan sonra kasadan 6 bin lira ile 2 bin lira değerinde sigara aldı. Market çalışanlarını odaya kilitleyen soyguncular dışarıda hazır bekleyen otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin üç soyguncuyu yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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