(Görüntülü Haber) Marketteki bıçaklı gasp kamerada

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, yüzünü bezle kapatarak, elinde bıçakla girdiği marketten bir miktar para gasp eden şüpheli, market sahibi ve müşteriler tarafından kovalanarak yakalandı. Gasp anı marketin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.



Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Selamet Mahallesi’nde meydana geldi. Market sahibi 46 yaşındaki A.T. kasadayken, içeri giren yüzü bez parçasıyla kapalı şüpheli, elinde bıçakla tehdit ederek para istedi. Market sahibinin ikna çabalarına rağmen bıçağı sallayan şüpheli, kasadan aldığı bir miktar para ile kaçtı. Market sahibi ve yardım istediği müşteriler, kovaladıkları şüpheliyi etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli K.Ö.\'yü gözaltına aldı. Şüpheli, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



