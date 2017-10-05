(Görüntülü Haber) Markette 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık kamerada

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) KARABÜK\'ün Safranbolu İlçesi\'nde müşteri gibi girdiği markette \'tırnakçılık\' yöntemiyle kasadaki 1000 TL\'yi çalan kadın güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, ilçedeki bir markette meydana geldi. 40 yaşlarındaki kadın, yanında 2 erkek ile birlikte markete girdi. Kadın, raftan aldığı çikolatayla kasaya yaklaşıp 100 TL\'lik banknot verdi. Kadın, bir taraftan sohbet ederek dikkatini dağıttığı kasiyer kıza bozması için 100 TL\'lik banknot daha verdi. Bu sırada diğer 2 kişi de kasaların bulunduğu bölgedeki görevliyle sohbet ederek onun dikkatini dağıttı. Kadın, \'Yeni, temiz para olsun\' diyerek kasaya uzanıp el çabukluğuyla yaklaşık 1000 TL\'yi cüzdanına koydu. Kadın ve yanındaki 2 kişi daha sonra marketten ayrıldı. Gece yapılan sayımda paranın eksik olduğu fark edilince güvenlik kamera kayıtlarına bakıldı. Görüntüde, kadının kasaya uzanıp \'tırnakçılık\' yöntemiyle parayı aldığı farkedilince polise haber verildi. Polis, 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.