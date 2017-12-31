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(Görüntülü Haber) MARKETTE SOYGUNCULARLA POLİS ÇATIŞTI: 1'İ POLİS, 2 YARALI (1)

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA  Kağıthane'de polisle soyguncular arasında çatışma yaşandı Bir polis hafif şekilde yaralanırken biri yaralı iki şüpheli motosikletle kaçtı

31 Aralık 2017 01:57

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA 

Kağıthane\'de polisle soyguncular arasında çatışma yaşandı Bir polis hafif şekilde yaralanırken biri yaralı iki şüpheli motosikletle kaçtı. 

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Anka Sokak\'ta gasp konusunda çalışma yapan polis ekipleri iki kişiden şüphelendi. Şüphelliler bir markete girince polis de arkalarından girdi. Markete soygun amaçlı girdikleri anlaşılan şüphelilere polis ekipleri müdahale etti. Yaşanan çatışmada bir polis hafif şekilde yaralanırken şüpheliler de olay yerinden yaralı olarak motorsikletle kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki incelemeler devam ederken polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kaçan bir şüpheli çalışmanın ardından yaralı olarak yakalandı. 

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