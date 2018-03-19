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(Görüntülü Haber) Markette gasp şüphelisi yakalandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da bir markete girerek bıçak zoruyla 21 bin 471 lira gasp eden S

19 Mart 2018 19:46

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da bir markete girerek bıçak zoruyla 21 bin 471 lira gasp eden S.B. (33) gözaltına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi\'ndeki bir markette meydana geldi. Markete giren S.B., bir süre reyonları dolaşıp alışveriş yaptı, ardından para kasasının da bulunduğu idare ve depo bölümüne geçti. Burada görevli E.Ç. ve E.G.’yi bıçakla tehdit eden S.B., 21 bin 471 lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarındaki görüntüleri izledikten sonra yaptıkları çalışmalarla S.B.\'yi bu sabah saatlerinde gözaltına aldı. Şüphelide ele geçirilen 19 bin 426 lira market görevlilerine teslim edildi. Müşteri gibi marketten alışveriş yapan S.B.’nin daha sonra iş yerinin idare ve depo kısmına girmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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