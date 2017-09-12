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(Görüntülü Haber) Marketin kepengini krikoyla kaldırıp 40 bin liralık soygun yaptılar

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da yüzleri maskeli iki soyguncu, kriko ile kepengi kaldırıp, sürünerek içeri girdikleri marketten 40 bin liralık soygun gerçekleştirdi

12 Eylül 2017 12:31

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da yüzleri maskeli iki soyguncu, kriko ile kepengi kaldırıp, sürünerek içeri girdikleri marketten 40 bin liralık soygun gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren soygun işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 03.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi\'nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Sırlan\'a ait marketin önüne gelen yüzleri maskeli iki şüpheli etrafı kolaçan ettikten sonra işyerinin kepengini kaldırmaya çalıştı. Elektrikli olan kepengi kaldıramayan şüpheliler kısa süre olay yerinden ayrılıp krikoyla geri geldi. Şüpheliler krikoyla birlikte kepengi kaldırmayı başardı. Şüphelilerden biri sürünerek kepengin altında işyerine girerek çakmak ateşiyle kasanın olduğu bölüme gitti. Daha sonra sigaraları poşete koyan şüpheli, çantaları dışarda bekleyen arkdaşına verdi. Diğer şüphelide bir süre sonra içeri girerek arkadaşına yardımcı oldu. Şüpheliler çantalara koydukları 35 bin lira değerinde sigara ile kasadaki 5 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin giderken kamera kayıt cihazı yerine uydu yayın cihazınıda yanlarında götürdükleri görüldü. Yaklaşık 2 saat süren soygun işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İşyeri sahibi Mehmet Sırlan, \'Sabah işe geldiğimde kepengin kalkık olduğunu gördüm. İçeriye girdiğimde sirgaların olmadığını ve kasadaki paraların alınmış olduğunu fark ettim. Yaklaşık 40 bin lira değerinde bir zararım var. Şüpheliler yaklaşık 2 saat rahat hareketlerde soygunu gerçekleştirmiş. En kısa zamanda yakalanmasını temenni ediyorum\" dedi. Polis, şüphellerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

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