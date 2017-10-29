(Görüntülü Haber) Marketi soyan silahlı gaspçıdan "çocuk şemsiyeli" önlem

Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA) Tuzla\'da elindeki silahla kasiyeri tehdit ederek 6 bin TL\'yi gasp eden şüpheli S.E. (40) gözaltına alındı. S.E.\'nin güvenlik kameraları tarafından görüntülenmemek için elinde çocuk şemsiyesi taşıması da güvenlik kameralarına yansıdı. Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Hızır Reis Caddesi\'nde bulunan bir markete 25 Ekim\'de gelen kar maskeli bir kişi, kasiyeri silahla tehdit etti, ardından kasadaki 6 bin TL\'yi alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti ve şüphelinin evine giriş anına kadar olan bütün kamera görüntülerini tek tek inceledi. İşsiz olan arada bir de minibüsçülük yapan şüphelinin S.E. olduğunu tespit eden ekipler, dün şüpheli S.E.\'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli S.E., adliyeye sevk edildi.