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(Görüntülü Haber) Market çalışanını bıçaklayan gaspçılar, otomobili çalıştıramayınca yakalandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da girdikleri markette, iş yeri çalışanı Bilalı Elmalı'yı bıçakla yaralayıp, para kasasını alarak kaçmaya çalışan 2 kişi, geldikleri otomobili çalıştıramayınca polis tarafından yakalandı

24 Şubat 2018 15:16

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da girdikleri markette, iş yeri çalışanı Bilalı Elmalı\'yı bıçakla yaralayıp, para kasasını alarak kaçmaya çalışan 2 kişi, geldikleri otomobili çalıştıramayınca polis tarafından yakalandı. Olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Orgeneral Tural Mahallesi Yedek Irmak Sokak\'ta meydana geldi. Bir markete giren İbrahim K. (27) ve Şuayip Ç. (26), iş yeri çalışanı Bilal Elmalı\'yı bıçakla yaralayıp, para kasasını alarak çıktı. İki şüpheli, geldikleri plakasız otomobile bindi. Ancak şüpheliler aracı çalıştıramayınca, yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, İbrahim K. ve Şuayip Ç.\'yi kısa süreli kovalamacayla yakaladı. Şüphelilerin, paraları aldıktan sonra kasayı boş bir araziye attıkları saptandı. Yaralı Bilal Elmalı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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