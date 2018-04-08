(Görüntülü Haber) Mardin'deki Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı kutladı

Nezir GÜNEŞ- Mehmet Halis İŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN merkez ve Midyat ilçesinde yaşayan Süryaniler, Paskalya Bayramı\'nı, düzenlenen ayinle kutladı. Paskalya için düzenlenen ayinden sonra Müslümanlar da Süryaniler\'in bayramını kutladı. Mardin- Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Paskalya Bayramı\'nın Hristiyan alemi için önemli bir gün olduğunu ve Türkiye\'nin birliği ve beraberliği için dua ettiklerini söyledi. Mardin merkezde bulunan Kırklar Kilisesi\'ne sabahın erken saatlerinde gelen Süryaniler, çocukları ile birlikte girişte mum yakarak dua etti. Ayin süresince erkek ve kız ilahi koroları Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler okuyarak ayine katıldı. Ayini, Mardin- Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz yönetti. Ayin süresince erkek ve kızlardan oluşan grup, ilahiler okudu. İncil\'den bölümlerin okunduğu ayinde, Türkçe, Arapça ve Süryanice konuşmalar yapıldı. Ayine katılanlar, özel olarak hazırlanan çeşitli baharatlardan oluşan tütsüler, gümüş tütsülükler içinde yakılarak kutsandı. Ayinin sonunda ayine katılanlar kilisede bulunan dilek mumluğunda mum yakıp dileklerde bulundu. 50 gün oruç tutan ve bu süre içinde hayvani gıda yemeyen Süryaniler, kilise çıkışında Hz. İsa\'nın yeniden dirilişini simgeleyen kırmızıya boyanmış yumurta ikram edildi. Suriye\'den savaştan kaçarak Mardin\'e sığınan ailelerin de katıldığı Kırklar Kilisesi\'ndeki ayin bitiminde kilisenin avlusunda il protokolünün de katıldığı kutlamalar ile devam edildi. Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Paskalya Bayramı\'nın Hristiyan alemi için önemli bir gün olduğunu ve Türkiye\'nin birliği ve beraberliği için dua ettiklerini söyledi. Özmen, \"Türkiye, tarihsel bir ülkedir. Bu tarihi korumak, bu tarihe sahip çıkmak, tarihle birlikte birbirimize ve insanımıza sahip çıkmak, hepimizin asli görevidir. Türkiye\'mizde yaşayan Müslüman, Hristiyan ve ne olursa olsun Türkiye vatandaşı olarak herkesi mutlu, müreffeh ve sevinçli olarak görmek bizim temennimiz ve duamızdır\" dedi. Ayin sonunda, kiliseye gelen misafirlere Süryani geleneği olan kök boyaya boyanmış pişmiş yumurta ve çörek ikram edildi. Paskalya bayramının Ortadoğu coğrafyası için barışa vesile olmasını dileyen Süryaniler \"Kadim tarihten beri Mardin\'de insanlar birlikte yaşıyor bayramlarını da birlikte kutluyor. Bu dinlerin getirdiği kardeşlik, sevgi ve barış bunları yüzyıllardır taşıdık ve dünyaya gösterdik\" diye konuştu. MİDYAT\'TA SÜRYANİLER PASKALYA BAYRAMINI COŞKUYLA KUTLUYOR Midyat ilçesindeki Süryaniler ise Paskalya Bayramı\'nı, Mort İşmuni Kilisesi’ndeki ayinle kutladı. Burada düzenlenen ayini Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin Metropoliti Timotheos Samuel Aktaş yönetti. Sabahın erken saatlerinde kiliseye gelen Süryaniler, çocukları ile birlikte mum yakarak dua etti. İncil\'den okunan bölümlerle başlayan bayram özel ayini yaklaşık 3 saat devam etti. Ayin süresince erkek ve kız koroları ilahiler okudu. Süryani cemaatinin kilise bahçesinde toplanarak bayramlaştığı kutlamalarda, ayinin sonunda Mort İşmuni kilisesinin misafir odasına geçen Midyat Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş, HDP Mardin Milletvekili Erol Dora, Midyat Kiliseleri Papası İshak Ergün ve Süryani sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile kanaat önderlerinin kutlamalarını kabul etti. Bayramlaşmaya gelen misafirlere ikramda bulunuldu.