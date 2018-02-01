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(Görüntülü Haber) Mardin'deki kazaların Mobese görüntüleri

MARDİN,(DHA)- MARDİN'de, merkez ve ilçelerinde yaşanan trafik kazalarının Mobese görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Hız kurallarına uyulsaydı bu kazaların hiçbiri olamayabilirdi mesajı ile paylaşıldı

01 Şubat 2018 19:07

MARDİN,(DHA)- MARDİN\'de, merkez ve ilçelerinde yaşanan trafik kazalarının Mobese görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Hız kurallarına uyulsaydı bu kazaların hiçbiri olamayabilirdi mesajı ile paylaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğünce paylaşılan kazalara ait ilk görüntü, Kızıltepe kavşağında yaşanan kaza oldu. Görüntülerde, gece saatlerinde kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobilden biri, başka bir araca çarparak, diğeri ise, kontrolden çıkarak orta refüjdeki reklam panosuna çarparak durabiliyor. Bir diğer kazanın meydana geldiği yer ise Yalım Mahallesi\'ndeki kavşak oldu. Buradaki Mobese görüntülerinde ise, Midyat istikametinde seyreden bir otomobil, kavşakta geçmekte olan bir kamyonete yandan çarpıyor. Çarpışmanın şiddetiyle araçta maddi hasar olurken araç sürücüsü yaralanıyor. Paylaşılan son görüntülerde de, Diyarbakır karayolunda yan yoldan giren bir otomobil, sol şeride geçince arkadan gelen şehir içi otobüsüne çarpıyor. Çarpışmanın etkisi ile otobüs önce orta refüje sonradan da karşı şeride geçerek yan yatıp metrelerce sürükleniyor

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