(Görüntülü Haber) Mardin'de uyuşturucu ve yasadışı bahis operasyonu

Nezir GÜNEŞ-Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin), (DHA)- MARDİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kızıltepe İlçesi\'nde 4 ayrı adrese düzenlenen baskında yasadışı kumar oynattıkları 4 işletme sahibi gözaltına alındı. Kent genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda ise eroin, esrar, kokain ve kaçak sigara ile Ecstasy haplar ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre Kızıltepe İlçesi\'nde yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığına dair alınan bilgiler üzerine 1072 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunun işlendiğine dair bilgiler bulunan 4 ayrı adrese baskın yapıldı. Bu işletmelerin 4 sahibi gözaltına alındı. Emniyet açıklamasında, \"İşyerinde bulunan oyun makinalarına el konulmuş, şahıslar hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Her türlü kumar olayının önlenmesine ve terör örgütlerinin finans kaynaklarının kesilmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır\" denildi. 1 HAFTALIK UYUŞTURUCU BİLANÇOSU Kent genelinde uyuşturucuyla mücadele konusunda son bir haftada düzenlenen operasyon sonuçlarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise, şu bilgilere yerverildi: \"Mardin KOM ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince 28 Eylül-05 Ekim tarihleri arasında, \'kaçakçılık olaylarının önlenmesi ve uyuşturucu madde ticaretiyle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 183 bin 550 paket kaçak sigara, 225 kilogram nargile tütünü, 9 adet ecstasy hap, satışa hazır 16 paket eroin, satışa hazır 6 fişek esrar, 38 gram kokain, uyuşturucu satışından elde edilen 3 bin 290 lira para ele geçirilmiştir. Olaylarla ilgili olarak 40 şüpheli şahıs yakalanmış ve haklarında gerekli adli işlem başlatılmıştır. Terör örgütlerinin finans kaynakları olan her türlü kaçakçılık olayının önlenmesi ve uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.\"