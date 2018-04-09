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(Görüntülü Haber) Mardin'de oteller doldu; turistler evlere yönlendiriliyor

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, kentteki otellerin Mart, Nisan ve Mayıs aylarında dolu olduğunu belirterek, gelen turistlerin misafirhaneler ve evlere yönlendirildiğini söyledi

09 Nisan 2018 20:04

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, kentteki otellerin Mart, Nisan ve Mayıs aylarında dolu olduğunu belirterek, gelen turistlerin misafirhaneler ve evlere yönlendirildiğini söyledi. Güneydoğu\'da, dillerin ve dinlerin kenti olarak bilinen Mardin\'e, bahar aylarının gelmesi, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamıyla çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor. Önceki yıllara oranla turizm sektöründe büyük hareketlilik yaşanan Mardin\'e yılın ilk aylarından itibaren çok sayıda turist geldi. Bu yılın ilk aylarından itibaren kentteki 6 bin 500 yatak kapasiteli otellerin tamamı dolarken, otel bulamayan turistler, misafirhane ve evlere yönlendirilmeye başlandı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, Kentteki 6 bin 500 yatak kapasitesinin tamamen dolu olduğunu belirterek, \"Bölgede yaşanan travmadan ilimiz de etkilendi. Daha sonra yapılan şehir operasyonları ile bölgenin huzurlu hale gelmesi buradaki misafir sayısının artmasında önemli bir etken oldu. Terörle iyi bir mücadele yapıldı. Terörle mücadele yaparken de vatandaşlarla birlik olma süreci devam etti. Gördüğünüz gibi yüzde 300 oranında artan bir turist sayımız oldu. Daha önce Eylül ve Ekim ayları ile Nisan, Mayıs aylarında turist gelirdi. Ancak, bu tüm yıla yayılıyor. 2018 yılı içerisinde Şubat ayını dolu geçirdi. Aynı şekilde Nisan, Mayıs ayları da dolu. Otellerimiz dolu olduğu için gelen misafirlerimizi misafirhanelere ve evlere yönlendiriyoruz. Şu an 6 bin 500 yatak kapasitemizin hepsi dolu\"dedi. YENİ OTELLER AÇILIYOR Mardin\'de yeni otellerin de açıldığını ifade eden Vali Mustafa Yaman, \"Terör olayları dönemlerinde yatırımcı otelleri kapatıyordu. Fakat, 2017 yılından itibaren başta Midyat ilçemiz olmak üzere, merkez Artuklu ilçesinde otellerimiz açılmaya başladı. İnşallah bu yaz da açılmasını bekliyoruz. Her ne kadar turist sayısı 3 kart artmışsa da 5 kat, 10 kat artmasını istiyoruz. Misafirlerimizi Mardin’e bekliyoruz. Misafirlerimiz otellerde yatak bulamazsa bile vatandaşlarımız evlerini açacaktır. Herkesi bu masal şehrine bekliyorum\" dedi.

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