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(Görüntülü Haber) Mardin'de 'elektrik kesme' gerginliği

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Kızıltepe ilçesine bağlı Başak köyüne, borçlarını ödemeyen çiftçilerin elektriklerini kesmek için giden Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekiplerinin yolu köylüler tarafından kesildi

09 Nisan 2018 18:16

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Kızıltepe ilçesine bağlı Başak köyüne, borçlarını ödemeyen çiftçilerin elektriklerini kesmek için giden Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekiplerinin yolu köylüler tarafından kesildi. Köylülelerin gelen ekipleri köye almaması nedeniyle başlayan gerginlik devam ederken, jandarma birlikleri geniş güvenlik önlemi aldı. Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri, bugün sabah saatlerinde borçlarını ödemeyen çiftçilerin elektriğini kesmek üzere Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Başak köyüne gitti. Elektrik kesintisi yapılacağını duyan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu köylüler, yolu keserek, ekiplerin köye girişini engelledi. Yaşanan gerginlik üzerine köyün girişine çok sayıda jandarma birliği sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, vatandaşlarla, DEDAŞ ekipleri arasında güvenlik kordonu oluşturdu. Bu arada yol kesme eylemine katılan çocuklar da sık sık \'En büyük asker, bizim asker\' sloganı attı. DEDAŞ: 400 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE ÖDENMEMİŞ BORÇ VAR DEDAŞ yetkilileri ise Mardin\'de tarımsal sulamaya ait geçmiş dönem borcu bulunanların elektriğini keseceklerini daha önce açıkladıklarını belirterek, \"Mardinli çiftçilerimizin tarımsal sulamada 2016\'dan bu yana ödenmeyen 400 milyon liranın üzerinde elektrik borcu var. Bu çiftçilere her türlü ödeme kolaylığı ve gecikme zammı affı dahil ciddi indirimler yapılmasına rağmen ödeme yapılmadı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın araya girmesi sonucu tanıdığımız sürenin dolmasına rağmen bu borçlar ödenmedi. Bunun üzerine daha önce açıkladığımız gibi il genelinde borçlu tarımsal sulama abonelerinin elektriğini abone bazlı olarak trafolarından kesiyoruz. Bazı çiftçiler, borçlarını ödemedikleri gibi elektriklerinin de kesilmemesini istiyorlar. Ancak böyle bir duruma izin vermeyeceğimizi daha önce de açıkladık, şimdi de açıklıyoruz. Ekiplerimiz bahse konu köye borçlu abonelerin elektriklerinin kesilmesi ile abonesiz ve sayaçsız elektrik tüketenleri tespit etmek için gitmiş, ancak köye girişlerine izin verilmemiştir. Gerekli işlemlerden sonra tekrar kesme ve tarama işlemlerine devam edilecektir\" dedi. Yol kesme eyleminin devam ettiği bölgede gergin bekleyiş de sürüyor.

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