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(Görüntülü Haber) Mardin'de elektrik kesintisi gerginliği (2)

JANDARMA GRUBA MÜDAHALE ETTİ Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Başak köyüne, elektrik kesintisi için giden Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekiplerinin yolunun köylüler tarafından kesilmesi üzerine başlayan gerginlik devam ediyor

09 Nisan 2018 23:09

JANDARMA GRUBA MÜDAHALE ETTİ

Mardin\'in Kızıltepe ilçesine bağlı Başak köyüne, elektrik kesintisi için giden Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekiplerinin yolunun köylüler tarafından kesilmesi üzerine başlayan gerginlik devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren bölgede güvenlik önlemi alan jandarma birlikleri, gerginliğin tırmanması üzerine toplanan gruba tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Müdahalenin ardından toplanan kalabalık köye doğru yürümeye başlarken, bölgedeki bekleyiş devam ediyor. 

 

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