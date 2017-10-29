T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Mardin Derik'te Cumhuriyet bayramı coşku ile kutlandı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde Cumhuriyet Bayramı çoşku ile kutlandı

29 Ekim 2017 20:51

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesinde Cumhuriyet Bayramı çoşku ile kutlandı. Törene katılan protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte halay çekti. Aydın Ayaydın Caddesi\'nde bulunan Mehmet Ayaydın İlkokulu Bahçesi\'nde düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Seçkin Karadağ, İlçe Cunhuriyet Başsavcısı İsmail Zahid Kürşat Poyraz, ilçe Emniyet Müdürü Murat Sünmez, Ak Parti İlçe Başkanı Süleyman Karahan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende Kaymakam Kafkas, halk oyunları gösterisi sırasında öğrenciler ve vatandaşlar ile halay çekti. Kutlama töreninde konuşan Kaymakam Hakan Kafkas, Atatürk\'ün önderliğinde tüm olumsuzluk ve imkansızlıklara rağmen, büyük bir inanç ve kararllıkla yürütülen kurtuluş savaşının tarihte az rastlanan bir zaferle sonuşlandığını belirterek, \"Nihayetinde kazanılan bu zafer Cunmhuriyetle taçlandırılarak, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin temelleri atılmıştır. Millet egemenliğine dayanan Cumhuiyet iradesi Türkiye Cumhutiyetine vatandaşlık bağıyla bağlanan herkese hep olma hakkını vermiş ve sorumluluk istenmiştir. Bizlerin bu sorumluluğa en güzel bir şekilde sahip çıkması gerekiyor\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Emrullah KARAKAŞDERİK Mardin DHA MARDİN DerikCumhuriyet BayramıTöreneAydın Ayaydın CaddesiMehmet AyaydınBahçesiKaymakamı Hakan Kafkas Garnizon Komutanı Yüzbaşı Seçkin KaradağCunhuriyetBaşsavcısıZahid Kürşat Poyraz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24