(Görüntülü Haber) Mardin Derik'te Cumhuriyet bayramı coşku ile kutlandı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesinde Cumhuriyet Bayramı çoşku ile kutlandı. Törene katılan protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte halay çekti. Aydın Ayaydın Caddesi\'nde bulunan Mehmet Ayaydın İlkokulu Bahçesi\'nde düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Seçkin Karadağ, İlçe Cunhuriyet Başsavcısı İsmail Zahid Kürşat Poyraz, ilçe Emniyet Müdürü Murat Sünmez, Ak Parti İlçe Başkanı Süleyman Karahan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende Kaymakam Kafkas, halk oyunları gösterisi sırasında öğrenciler ve vatandaşlar ile halay çekti. Kutlama töreninde konuşan Kaymakam Hakan Kafkas, Atatürk\'ün önderliğinde tüm olumsuzluk ve imkansızlıklara rağmen, büyük bir inanç ve kararllıkla yürütülen kurtuluş savaşının tarihte az rastlanan bir zaferle sonuşlandığını belirterek, \"Nihayetinde kazanılan bu zafer Cunmhuriyetle taçlandırılarak, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin temelleri atılmıştır. Millet egemenliğine dayanan Cumhuiyet iradesi Türkiye Cumhutiyetine vatandaşlık bağıyla bağlanan herkese hep olma hakkını vermiş ve sorumluluk istenmiştir. Bizlerin bu sorumluluğa en güzel bir şekilde sahip çıkması gerekiyor\" dedi.