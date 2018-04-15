(Görüntülü Haber) Mantar toplarken kayalıklardan düştü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesindeki dağlık alana mantar toplamak için giden Hasan Ülker (49) dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yeğeninin haber vermesi üzerine bölgeye gelen arama kurtarma ekiplerinin Ülker\'i bulmak için başlattığı çalışma sürüyor. Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Gerzele Mahallesi\'ndeki dağlık alanda meydana geldi. Mantar toplamak için Domuz Deresi Mevkii\'ne giden Hasan Ülker ile yeğeni Serkan Aşar (18) mantar aramaya başladı. Dik yamaç ve kayalıkların bulunduğu bölgede Hasan Ülker\'in dengesini kaybederek Domuz Deresi\'ne yuvarlandığını gören yeğeni Serkan Aşar düşen dayısını aramasına rağmen bulamadı. Bunun üzerine Aşar durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri Ülker\'i arama çalışması başlattı. Ekipler, araçların geçemediği kayalıkların bulunduğu yerleri iş makinası ile açarak arama çalışmalarını genişletti. Ekiplerinin Ülker\'i bulmak için bölgede başlattığı çalışmalar sürüyor.