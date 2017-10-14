(Görüntülü Haber) Manisa'yı saracak bisiklet yolunun 11 kilometrelik bölümü törenle açıldı

İlker KILIÇASLAN-Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA Büyükşehir Belediyesi ve Vestel işbirliğiyle yapılan 41 kilometrelik bisiklet yolunun 11 kilometresi törenle açıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel işbirliğinde yapılacak 41 kilometrelik bisiklet yolunun 11 kilometrelik ilk bölümü törenle hizmete girdi. Tüm şehri baştan başa dolaşacak yolun açılış törenine; Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mümtaz Kahya ve Vestel Ticaret A.Ş. Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Ergün Güler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Vestel yöneticileri, Manisa Bisiklet Kulübü Derneği ve Manisalı bisiklet tutkunları katıldı. \"ŞEHRİ BAŞTAN BAŞA DOLAŞAN BİSİKLET YOLU\" Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mümtaz Kahya, Manisa\'nın doğusundan batısına uzanan bisiklet yolunun, toplamda 41 kilometre uzunluğunda olacağını söyledi. Kahya, \"Şu anda bisiklet yolumuzun tamamlanan 11 kilometrelik ilk etabını açıyoruz. İkinci ve üçüncü etabın çalışmalarını da hızla sürdürüyoruz. Manisa\'nın İstanbul girişinden başlayıp, İzmir çıkışına kadar devam edecek bisiklet yolunun rotasında Organize Sanayi Bölgesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Adalet Sarayı gibi önemli ulaşım noktaları da yer alıyor. Şehri baştan başa dolaşacak bir bisiklet yolu yaptık\" diye konuştu. Vestel Ticaret A.Ş. Satış Ve Pazarlama Genel Müdürü Ergün Güler ise sağlıklı yaşama ve spora olan desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri, 11 kilometrelik bisiklet yolunun açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesiminin ardından Manisa Bisiklet Kulübü Derneği üyeleri ve sporcular bisiklet yolunu kullandı. BİSİKLET TURU VESTEL CITY\'DEN GEÇTİ Bisiklet yolu açılış kurdelesinin kesiminin ardından protokol üyeleri, Cumhurbaşkanı Türkiye Bisiklet Turu 5. Etap Turu\'nun Vestel City\'den geçişi izledi. Bu yıl 53\'üncüsü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun 5. Etabı olan Selçuk-İzmir etabında bisikletçiler, Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki Vestel City içine kurulan parkurdan halkın yoğun tezahüratları altında geçti. Bisikletçilerin girişte belirmesiyle büyük bir heyecan yaşanırken, fabrika çıkışında bir bisikletli kayarak yaralandı. Yaralanan bisikletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.