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(Görüntülü Haber) Manisalı kadınlar 8 Mart'ı kutladı; kadın jandarmalar ilk kez törende

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü', birçok kadın sivil toplum örgütünün ortaklaşa düzenlediği törenle kutlandı

08 Mart 2018 15:32

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da \'8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü\', birçok kadın sivil toplum örgütünün ortaklaşa düzenlediği törenle kutlandı. Bu yıl törene ilk kez İl Jandarma Komutanlığı\'ndan 5 kadın astsubay da katıldı. Manisa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şükran Kaya, kadının müdahil olmadığı, hiçbir sosyokültürel ve siyasal hareketin başarıyı yakalayamayacağını dile getirdi. Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı\'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı önünde, \'8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü\' nedeniyle tören düzenlendi. Manisa Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürü Murat Konan, Manisa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şükran Kaya ile çeşitli kadın sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile üyeleri törene katıldı. Bu yıl gerçekleştirilen törene ilk kez İl Jandarma Komutanlığı\'ndan 5 kadın astsubay da katıldı. Kadın astsubaylar, kadın sivil toplum örgütlerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende, Manisa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şükran Kaya ve dernek başkanları tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenk konuldu. Törende konuşan Manisa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şükran Kaya, kadınların hayat mücadelesinin en değerli yarısı olduğunu söyledi. Kadının toplumda yer aldığı her dalda başarılı olduğunu vurgulayan Kaya, \"Kadınların üretime ve yönetime katılma imkânına kavuştukları her ülkede, toplumsal gelişme çabalarında etkin ve çok önemli roller üstlendiğine tanık oluyoruz. Osmanlı\'dan günümüze ülkemizde kadınlar, erkeklerle birlikte sosyokültürel, siyasal tarihimizin inşa ve ihyasında büyük roller üstlenmişlerdir. Unutulmamalıdır ki, İstiklal Savaşı\'nın Nene Hatun\'u, Halide Edip Adıvar\'ı, Halime Çavuş\'u, bizim kadınlarımızdır. Tarih bu konuda bize şöyle seslenir: Kadının müdahil olmadığı, kafasında yer bulmadığı, hiçbir sosyokültürel ve siyasal hareket başarıyı yakalayamaz\" diye konuştu. Cumhuriyet Meydanı\'ndaki törenin ardından tüm kadınların katılımıyla Fatih Sergi Salonu\'nda \'Bizim Kadınlarımız\' konulu serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergi ziyaretinin ardından Cumhuriyet Meydanı\'nda bir araya gelen kadınlar, Valilik binası önünden Kültür Sitesi Lale Salonu\'na kadar ellerinde pankart ve dövizlerle kortej eşliğinde yürüyüş yaptı. Yürüyüşün sonunda, törene katılan kadınlar, Kültür Sitesi Lale Salonu\'nda gerçekleştirilen \'Manisa Kadın Hizmetleri\' konulu seminere katıldı.

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