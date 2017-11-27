(Görüntülü Haber) Manisa'da ölü bulunan genç ile ilgili 7 gözaltı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, yakınlarının kayıp ihbarıyla aranan ve Gediz Nehri kenarında cesedi bulunan 26 yaşındaki İdris Okur\'un ölümüyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Pompalı tüfekle öldürüldüğü ortaya çıkan Okur cinayetiyle ilgili tüm şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu ticaretinden sabıkası olduğu belirtilen İdris Okur\'dan, geçen 2 Ekim\'den itibaren haber alamayan yakınları, iki gün sonra Karaköy Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliği\'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp ihbarıyla polis ekipleri, Okur\'u aramaya başladı. 21 Kasım\'da, Güzelköy Mahallesi Gediz Nehri kenarındaki boş bir tarlada insan kemiğiyle kafatası bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bulunan kemikler ve kafatasının kayıp Okur\'un olabileceğini düşünüp çevreyi aradı. Çevredeki detaylı aramada erkek giysileri bulundu. Erkek giysilerinin üzerindeki barkot numaraları üzerinden araştırmasını yoğunlaştıran polis, giysilerin kaybolan İdris Okur\'a ait olduğunu tespit etti. Cinayet dedektifleri ayrıca Okur\'un son görüldüğü Şehzadeler\'in Malta Semti\'ndeki Mobese ile işyerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Okur\'un son görüştüğü kişiler üzerinde çalışmalar yoğunlaştırıldı. Yapılan araştırma sonrası, Okur\'un kaybolduğu gün en son M.K. ile görüştüğü tespit edildi. Okur\'un arkadaşı olduğu tespit edilen M.K., 23 Kasım\'da gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği\'nde sorgulanan M.K., ifadesinde cinayeti 2 Ekim\'de, Tekelliler Köyü civarında arkadaşı T.C. ile birlikte pompalı tüfekle ateş ederek işlediklerini söylediği öğrenildi. İfadenin ardından polis, M.K.\'nın dışında T.C. ve onlara yardım ettiği iddia edilen S.S., C.K., E.A., R.A. ve C.B.\'yi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Cinayetin nedeninin, uyuşturucu ticaretinden kaynaklı anlaşmazlık olduğu iddia edildi.