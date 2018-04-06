(Görüntülü Haber) Manisa'da kısa dönem acemi erler yemin etti

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı\'nda temel eğitimlerini tamamlayan 370\'inci kısa dönem 218 acemi er, törenle yemin etti. Duygulu anların yaşandığı törende, ilkokul 2\'nci sınıf öğrencisi çocuklar da silahların bulunduğu masaya el koyarak yemine eşlik etti. Manisa\'da temel eğitimlerini 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası\'nda tamamlayan kısa dönem 218 er için yemin töreni düzenledi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, askeri erkân ve asker aileleri törene katıldı. Tören başlangıcında gaziler ile şehit ve gazi yakınları kısa bir yürüyüşün ardından kendilerine ayrılan alana geçti. Oğullarını görmek için platformu dolduran aileler Türk bayraklarını salladı, çocuklar asker üniformasıyla selam verdi. Erler için düzenlenen törende, askerliğini Manisa\'da yapmış 4 asker babasına ve eğitimlerde başarılı olan 7 askere, aileleriyle birlikte ödülleri verildi. Törende konuşan Albay Dere, askerlerin büyük bir gururla yeminlerini ettiklerini belirterek, \"Vazifeyi namus bilerek ettiğiniz bu yemine sadık kalacağınıza, doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize yürekten inanıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri bu ülkenin ayrılmaz bir parçası ve gururudur. Bu ordunun mensupları milletin bağımsızlığı, vatanın birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşmuş; Çanakkale\'de, İstiklal Harbi\'nde, Kore\'de, Kıbrıs\'ta, teröristle mücadele harekâtında, Fırat Kalkanı ve halen devam eden Zeytin Dalı Harekâtı\'nda vatan evlatlarını şehit vermiş, destanlar yazmıştır. Türk askeri olmak, Mehmetçik olmak bir onurdur\" diye konuştu. İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN ASKER YEMİNİ Askerlerin yemin ettiği törene katılan ilkokul 2\'nci sınıf öğrencileri de Mehmetçiklere eşlik ederek, yemin etti. Törende bir çocuğun ağladığını gören Albay Dere, sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Yeminin ardından kısa dönem erler marşlar eşliğinde geçiş yaptı. Askerlerin marşlarına aileleri de eşlik etti, çocuklarını görebilmek için birbirleriyle yarıştı. Geçiş töreninin ardından yemin eden askerler ve aileleri birbirlerine kavuştu. Bazı anne ve babalar gözyaşlarını tutamazken, bazıları da fotoğraf çektirdi.