(Görüntülü Haber) Manisa'da Cumhuriyet coşkusu başladı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da Cumhuriyet\'in 94\'üncü yıldönümü kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı.



Şehzadeler İlçesi Cumhuriyet Meydanı\'nda, Cumhuriyet\'in 94\'üncü yıldönümü kutlamaları için tören düzenlendi. Milli Egemenlik Anıtı\'nın önündeki çelenk sunma törenine; Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Cengiz Ergün, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, 1\'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kemal Çelebi, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, askeri erkan, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ardından Vali Güvençer ile Başkan Ergün, anıta çelenk sundu.



Vali Güvençer, kutlama etkinlikleri kapsamında yarın makamında tebrikleri kabul edecek. Ardından tören geçişi yapılacak.