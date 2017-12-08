(Görüntülü Haber) Manisa'da ABD ve İsrail protestosu

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasına, Manisa\'daki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler tepki gösterdi. Cuma namazı sonrasında ellerinde pankartlarla bir araya gelenler, kararı protesto etti. ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını imzalamasına yönelik tepkiler sürüyor. Manisa\'da Sivil Dayanışma Platformu\'nun öncülüğünde sivil toplum kuruluşları ve AK Partililer\'in katılımıyla, Hatuniye Camii\'nde, cuma namazının ardından protesto gösterisi yapıldı. Ellerinde pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, slogan attı. Açıklamaya AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli ve yaklaşık 300 kişi katıldı. AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Kudüs açıklamasının hukuksuz olduğunu belirterek, şöyle dedi: \"Kudüs tüm Müslümanlar\'ın kırmızı çizgisidir. Bu adım barışı ve istikrarı tehdit etmektedir. Bu kararı asla kabul edilemez görüyoruz ve bu karardan dönülmesini istiyoruz. Türkiye\'nin bu saldırı karşısında ortaya koyduğu tepkinin sonuna kadar arkasındayız. Dünyadaki tüm Müslümanların Türkiye\'nin çağrısına kulak vererek Kudüs\'e sahip çıkacağına inanıyoruz.\" Sık tekbir getiren kalabalık, \"İşgalci İsrail, işbirlikçi ABD\" ve \"Kahrolsun İsrail\" sloganları attı. Manisa Sivil Dayanışma Platformu Temsilcisi Mustafa Öner ise İsrail\'in Kudüs\'teki varlığının gayrimeşru olduğunu söyledi. Öner, \"Tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve hangi görüşten olursa olsun tüm aktörleri Filistin\'e desteğe ve Kudüs\'ü muhafazaya çağırıyoruz. Türkiye, İsrail ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeli, bugüne kadar Filistin aleyhine olan, İsrail işgali lehine olan tüm anlaşmaları ve mahkeme kararlarını iptal etmelidir. İslam dünyası Filistin topraklarına ve Kudüs\'e sahip çıkmalıdır\" dedi. Konuşmaların ardından kalabalık cami önünden ayrıldı.