(Görüntülü Haber) Manisa'da 9 bin liralık baston ilgi çekti

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'da geleneksel el sanatı bastonculuğunu tanıtan usta Cumali Birol\'un çini işleme sanatıyla yaptığı 9 bin liralık baston, ilgi çekti. Ceviz ağacından yapılan bastonları yurt dışına da ihraç ettiğini belirten Birol, bastonun yaşlılık aracı değil; gücün simgesi olduğunu söyledi. Bitlis\'in Adilcevaz İlçesi\'nde ata mesleği bastonculuğu sürdüren 48 yaşındaki Birol, baston sanatını Manisalılara tanıttı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi\'nde ürünlerini sergileyip, yapımını gösteren Birol\'un bastonları, büyük ilgi gördü. Bastonculuk sanatının yok olmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer aldığına dikkat çeken Birol, mesleğin yaşatılmasını ve topluma kazandırılmasını istediğini söyledi. Birol\'un çini sanatıyla yaptığı 9 bin liralık bastonsa görenlerin ilgisini çekti. Baston ustası Birol, \"Yaklaşık 1 ayımı aldı. Çini desenlerini ahşabın üzerine işledim. Daha pahalı bastonlar da var. 25 bin dolara zümrüt, yakut ve safir taştan baston yapmıştım. Çok büyük bir ilgi gördü\" dedi. Kendisinin üçüncü kuşak bastoncu olduğunu ve oğlunu da yetiştirdiğini belirten Birol, \"Bastonun 3 bin yıllık bir geçmişi var. Adilcevaz cevizleri ile yapılıyor. Bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Baston kesinlikle yaşlılık aracı değildir. Gittiğimiz fuarlarda kadın ve erkekler \'Ben yaşlanmadım, yaşlanınca alacağım\' gibi cümleler kuruyor. Baston gücün ve asaletin sembolüdür. Bazen üçüncü bir ayaktır. Sevdiğinize takdim ettiğinizde hayırlı ve uzun ömür ifadesidir. Bastonlar normalde 75 liradan başlıyor, 9 bin liraya kadar çıkıyor\" diye konuştu. YURT DIŞINA DA İHRAÇ EDİYOR Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kendisine \'geleneksel el sanatkarı\' unvanı verilen Birol, yaptığı bastonlarla Türkiye kalite birincilik ödülünü aldığını söyledi. Birol, \"Yaklaşık 40 yıldır yapıyorum. En ucuz bir baston 4 günden önce çıkmıyor. 100\'e yakın baston çeşidi var. Bastonları e-ticaret ile yurt dışına da gönderiyorum. Orada da ihracat ödülü aldık. Hollanda, Belçika, Norveç\'e gönderiyoruz. Bireysel satışlar da var. İnsanlar özel tasarımlar istiyor. Kişiye özel ürünler de yapıyorum\" dedi.