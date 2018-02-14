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(Görüntülü Haber) Manisa'da 6 dakika arayla 2 deprem

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, bu sabah Richter Ölçeği'ne göre önce 3

14 Şubat 2018 13:31

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, bu sabah Richter Ölçeği\'ne göre önce 3.3, 6 dakika sonra da sonra 3.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Hafif hissedilen depremler, kentte herhangi kayba yol açmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 08.08\'de, merkez üssü Şehzadeler ilçesinin Güzelköy Mahallesi olan, yerin 9.23 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Ardından aynı merkez üssünde, saat 08.14\'te, yerin 10.28 kilometre derinliğinde ve 3.6 büyüklüğünde 2\'nci bir deprem hissedildi. 6 dakika arayla olan ve hafif şekilde hissedilen depremler, herhangi bir kayba yol açmadı. Bir tedirginliğin yaşanmadığı da gözlendi.

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