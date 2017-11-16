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(Görüntülü Haber) Manisa'da 500 polisle 'Huzur 45' denetimi

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA il genelinde 500 polisin katılımıyla, 'Huzur 45' adı altında denetim yapıldı

16 Kasım 2017 13:59

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA il genelinde 500 polisin katılımıyla, \'Huzur 45\' adı altında denetim yapıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde saat 16.00 ila 18.00 arasında \'Huzur 45\' denetimi gerçekleştirdi. Kentin giriş ve çıkışları başta olmak üzere 28 noktada yapılan denetime asayiş, terör, narkotik ve trafik şubelerinde görevli 500 polis katıldı. İki saat süren denetimde sürücüler ve araçları kontrol edildi. 113 sürücüye araçlarındaki çeşitli eksiklikler ya da trafik kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 70 bin lira ceza kesildi. Denetimde 5 bin kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, denetimin önümüzdeki günlerde süreceğini belirterek, amaçlarını vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu dile getirdi.

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