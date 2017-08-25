(Görüntülü Haber) Manisa'da 368/1 kısa dönem erler yemin etti

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR- İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) MANİSA İl Jandarma Komutanlığı\'nda düzenlenen törenle, 368/1 kısa dönem 110 er yemin etti. Komutanlığa ilk kez general rütbesinde tayin olan Tuğgeneral Erman Can, töreni komuta etti. Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erman Can, Garnizon Komutan Vekili Albay Fikret Rahmi Atalay, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Bilal Gümüş, asker aileleri ve vatandaşlar, komutanlıkta kısa dönem erler için düzenlenen törene katıldı. 368/1 kısa dönem 110 er için tören başladı. Acemi askerler, bir ellerini arkadaşlarının omzuna, diğer ellerini bayrak ve silaha koyarak yemin etti. Yemin eden kısa dönem erler adına konuşmayı Jandarma Er Yusuf Köse, \"Büyük komutan Ulu Önder Atatürk\'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda değerli komutanlarımızdan aldığımız eğitim ile Türk askerine yakışan gerek kılık-kıyafet, gerekse askeri disiplin bakımından dünyanın en güçlü ordusunun bir ferdi olmanın gururunu yaşadık\" diye konuştu. Törende konuşan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Eşitgen ise, \"Kahraman Mehmetçikler, 4 hafta gibi çok kısa sürede kışla yaşantısına alıştınız; büyük gayret göstererek temel askerlik niteliklerini kazandınız. Milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde şehitlerimiz manevi huzurunda, ailelerinizin ve misafirlerimizin şahitliğinde silah arkadaşlarınızla namusunuz ve şerefiniz üzerine ant içtiniz. İçtiğiniz bu ant vatan ve millet sevgisi, vazife, namus, şeref anlamında olup dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin simgesi ve aynı zamanda kahraman Türk jandarmasına mensup bir asker olduğunuz kabul belgesidir. Taşıdığınız üniformanın yüce milletimizin şerefinin simgesi olduğunu ve yurdumuzun en ücra köşesinde bile sizle onurlanacağının bilincinde hareket ederek Jandarma Teşkilatı\'nın aynası olduğunu unutmayınız\" diye konuştu. Törende şeref kütüğüne birliğine ilk katılan Jandarma Er Oğulcan Oral tarafından plaket takıldı. Yemin töreninden sonra aileleriyle birlikte olan askerler, bol bol özçekim yaptı.