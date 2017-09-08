T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Manisa kurtuluşunu kutladı

Kutlamalara katılan 2 öğrenci bayıldı İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA) MANİSA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95'inci yıldönümü kutlamalarında iki öğrenci fenalaşarak bayıldı

08 Eylül 2017 14:57

Kutlamalara katılan 2 öğrenci bayıldı İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA) MANİSA\'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü kutlamalarında iki öğrenci fenalaşarak bayıldı. CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer\'in de ilk müdahalede bulunduğu öğrenciler, bir süre gözlem altında tutuldu. Manisa\'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü, Cumhuriyet Meydanı\'ndaki törenle kutlandı. Vali Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Cengiz Ergün, AK Partili Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir ve Selçuk Özdağ, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, ilçe belediye başkanları, siyasiler, öğrenciler ve vatandaşlar törene katıldı. Vali Güvençer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün\'ün de aralarında bulunduğu protokol üyeleri, Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. Manisa\'nın düşman işgalinden kurtuluşuna büyük destek sağlayan temsili atlı birliklerin komutanı, Vali Güvençer\'e Türk bayrağını verdi. Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi, törende zeybek gösterisi sundu. Konuşma yapan Başkan Ergün, kentin kurtuluş yıllarında büyük acılar yaşadığını, ancak küllerinden doğduğunu söyledi. Ergün, \"Tüm bu acılar içinde ayağa kalkan aziz milletimiz, ülkesini düşmandan ve işgal kuvvetlerinden temizlemiştir. 8 Eylül yanan bir şehrin feraha eriştiği gündür. 8 Eylül, İzmir\'in dağlarında açan çiçeklerin filiz verdiği gündür\" dedi. BAYILAN ÖĞRENCİLE CHP\'Lİ VEKİLDEN MÜDAHALE Başkan Ergün\'ün konuşması sırasında lise öğrencilerinden izci Fatma Çetinoğlu, bir anda yere yığıldı. Bayılan öğrenciyi çevredeki vatandaşlar kaldırmaya çalışırken, protokolden çıkan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ilk müdahaleyi yaptı. Ardından tören alanındaki 112 acil sağlık ekipleri öğrenciye müdahale etti. Törene aç katıldığı sanılan öğrenciye meyve suyu verildi. Tören alanındaki lise öğrencilerinden Melek Deniz Vural da bayıldı. Fenalaşan Vural\'a arkadaşları yardım etti. 112 acil sağlık görevlileri öğrencinin tansiyonu ölçerek ilk müdahaleyi yaptı. İki öğrencinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Törenin ardından Manisa Tugay Komutanlığı Bandosu eşliğinde \'Büyük Taarruz Atlı Birlikleri\' Manisa sokaklarında geçiş yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KutlamalaraKILIÇASLAN Nermin UÇTUMANİSA DHA MANİSACHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız BiçerManisaCumhuriyet MeydanıVali Mustafa Hakan Güvençer Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP Cengiz Ergün AK Partili ManisaUğur Aydemir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24