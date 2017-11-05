(Görüntülü Haber) Manisa Eski Belediye Başkanı Adil Aygül, toprağa verildi

İlker KILIÇASLAN MANİSA, (DHA)MANİSA\'nın kalp krizinden 68 yaşında yaşamını yitiren eski belediye başkanlarından Adil Aygül, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.Manisa\'da 1994-2004 yılları arasında Anavatan Partisi\'nden iki dönem belediye başkanlığı yapan evli, 2 çocuk babası Adil Aygül, dün (Cumartesi) sabah evinde kalp krizi geçirdi. Aygül, Özel 8 Eylül Hastanesi\'ne kaldırılmak istenirken yolda yaşamını yitirdi. Aygül için, bugün öğlen Şehzadeler İlçesi\'ndeki Hatuniye Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, MHP\'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Recai Berber, Selçuk Özdağ, Uğur Aydemir, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kemal Çelebi, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oda başkanları ile Aygül\'ün yakınlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişi katıldı. Cenaze namazı öncesi Aygül\'ün eşi Çiğdem Aygül çocukları ile taziyeleri kabul etti. Güçlükle ayakta durabilen Çigdem Aygül, eşinin tabutu başında gözyaşı döktü.Kılınan namazın ardından Adil\'in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Kırtık Mezarlığı\'na götürülüp, buradaki aile kabristanında toprağa verildi.