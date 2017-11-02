(Görüntülü Haber) Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde jandarmanın operasyonunda 186 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1\'i tutuklandı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı narkotik timleri, Side Mahallesi\'nde uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Çalışmalarını arttıran İlçe Jandarma ve Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri durdurdukları 07 LNF 52 plakalı otomobildeki O.Ç. ve H.K.\'nin şüpheli davranışları üzerine kimlik kontrolü ve üst araması yaptı. Arama sonucunda şüphelilerin üzerinde 75 gram satışa hazır eroin ele geçirildi. BİR ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI Cumhuriyet savcılığına bilgi veren jandarma ekipleri şüphelilerin evlerinde de arama yaptı. O.Ç.\'nin ikametinde 111 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Selimiye Jandarma Karakolu\'nda işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta yapılan sorgulamada H.K., uyuşturucu madde ticareti yapmadığını sadece kullanıcı olduğunu söyledi. O.Ç. ise uyuşturucunun kendisine ait olduğunu belirtti. H.K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, O.Ç. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimine sevk edildi. \"HASSAS TERAZİYLE YEMEK Mİ TARTIYORDUN?\" Şüpheli O.Ç. sulh ceza hakimine verdiği ifade ise uyuşturucu ticareti yapmadığını iddia etti. Hakimin \"Bu kadar eroin sende ne arıyor?\" sorusuna O.Ç., \"Ben toptan aldım, ticaretini yapmıyorum\" dedi. Manavgat sulh ceza hakiminin \"Uyuşturucu ticareti yapmıyorum diyorsun. Evinde hassas terazi bulunmuş. Hassas teraziyle yemek mi tartıyordun?\" sorusuna ise şüpheli O.Ç. cevap veremedi. O.Ç., \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı.