(Görüntülü Haber) Manavgat'ta tur minibüsü devrildi: 3 ölü, 11 yaralı (3)

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde Alman turistleri taşıyan tur minibüsü yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkıp refüje devrildi. Kazada kimlikleri henüz belirlenemeyenh 3 kişi öldü, 1\'i ağır 11 kişi de yaralandı. Antalya Havalimanı\'ndan aldığı Alman turistleri alan Ömer A., saat 15.00 sıralarında yönetimindeki 02 DB 595 plakalı minibüsle Manavgat\'a bağlı Çolaklı Mahallesi\'ndeki kavşağa gelirken yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan minibüs ters dönerek refüjdeki palmiye ağacına çarptıktan sonra durdu. Minibüsün hurdaya döndüğü kazanın bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. İtfaiye kaza kırım ekibi aracı keserek yaralıları çıkarırken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptığı yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Kazada kimliği henüz açıklanmayan 3 kişi öldü, 1\'i ağır 11 kişi de yaralandı. Yaralananlardan birinin 1 yaşında olduğu belirtildi. Ölenlerin cenazelerikaza yerinde yapılan inceleme sonucu Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Minibüs sürücüsü Ömer A., jandarma tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.