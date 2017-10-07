(Görüntülü Haber) Manavgat'ta tur minibüsü devrildi (2)
Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'ne bağlı Çolaklı Mahallesi Süral Su kavşağında tur minibüsü devrildi
07 Ekim 2017 18:48
Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'ne bağlı Çolaklı Mahallesi Süral Su kavşağında tur minibüsü devrildi.
Kaza yerinde çok sayıda yaralı bulunduğu ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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