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(Görüntülü Haber) Manavgat'ta 'Sokakta hayat var'

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHAANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde belediye tarafından gerçekleştirilen 'Sokakta hayat var' etkinliği Suzan Kardeş konseriyle başladı

30 Eylül 2017 17:06

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHAANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde belediye tarafından gerçekleştirilen \'Sokakta hayat var\' etkinliği Suzan Kardeş konseriyle başladı. Manavgat Belediyesi tarafından Gülveren ve Mithatpaşa caddelerinde yapılan üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından \'Sokakta hayat var\' etkinliği gerçekleştirildi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat Esnaf Odası Başkanı Hasan Çelik, oda başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşın katıldığı etkinlikte otellerin animasyon ekipleri de yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından başlayan etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat\'ı kent haline getirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlattı. Özellikle esnafın ilçeye turist gelmediğinden yakındığını hatırlatan Başkan Sözen, turistin gelmesi amacıyla cazibe merkezi oluşturmaya çalıştıklarını, bu cazibe merkezlerinin sadece turistler için değil, vatandaş için de önemli olduğunu belirtti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından etkinliğe katılanlar kortej gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında Perşembe pazarında Suzan Kardeş konser verdi. Suzan Kardeş, söylediği hareketli Balkan türküleriyle konsere gelenleri coşturdu.

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