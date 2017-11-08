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(Görüntülü Haber) Manavgat'ta silahlı soygun

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde bir zincir markete ait şubeye motosikletiyle gelen hırsızlık şüphelisi, silah tehdidiyle kasadaki parayı alıp kayıplara karıştı

08 Kasım 2017 16:07

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde bir zincir markete ait şubeye motosikletiyle gelen hırsızlık şüphelisi, silah tehdidiyle kasadaki parayı alıp kayıplara karıştı. Manavgat Sarılar Mahallesi\'ndeki ulusal market zincirine ait şubeye pazar saat 20.30 sıralarında motosikletle gelen şüpheli, silah tehdidiyle kasiyerlerden kasadaki parayı istedi. Silahı görünce korkan kasiyer kasada duran yüklü miktarda parayı hırsızlık şüphelisine verdi. Parayı alan başında siyah bere ve üzerinde yeşil kazak bulunan şüpheli, mağazanın yanına park ettiği plakası belirlenemeyen motosiklete binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri mağaza personelinin ifadesini aldı, markette parmak izi çalışması yaptı ve mağazanın güvenlik kamerası görüntülerine incelemeye aldı.

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