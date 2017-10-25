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(Görüntülü Haber) Manavgat'ta şiddetli yağmur

Mithat ABAKAN- Mehmet ÇELİKTEN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde etkili olan sağanak ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden olurken, caddeler suyla doldu

25 Ekim 2017 15:03

Mithat ABAKAN- Mehmet ÇELİKTEN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde etkili olan sağanak ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden olurken, caddeler suyla doldu. Side Antik Kenti içersindeki Tyche Tapınağı ise su altında kaldı. Manavgat\'ta dün gece aralıklarla şiddetini artıran sağanak, bölgede yaşamı olumsuz etkiledi. 20\'den fazla ev ve işyeri için su baskını ihbarı yapılırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Manavgat Belediyesi ekipleri su baskınlarına müdahale çalışması başlattı. Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Çetin Emeç Caddesi\'nin bazı bölümlerinde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar geçmekte zorlandı. Araçların geçerken yol kenarına sürüklediği sel suları ise çevredeki apartmanların bodrum katlarına doldu. TAPINAK SU ALTINDA KALDI Manavgat\'a bağlı Side Mahallesi\'nde de sağanak etkili oldu. Gece boyu süren ve aralıklarla şiddetlenen sağanak sonrası Side Antik Kenti içinde yer alan Tyche Tapınağı ve sütunlu cadde su altında kaldı. Bölgede sağanak etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, son 24 saatte Manavgat\'ta metrekareye 134 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

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