(Görüntülü Haber) Manavgat'ta kaza ucuz atlatıldı

Haber- Kamera Mithat ABAKANMANAVGAT(Antalya), (DHA)ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde kontrolsüz kavşakta otomobille çarpışan kamyon devrildi Otomobilin ise bariyerlere çarptığı kazayı sürücüler yara almadan atlattı. Manavgat\'ta D400 karayolu Sülek kavşağından çıkan Kenan Göksu\'nun kullandığı 07 LIN 61 plakalı otomobille Alanya istikametine giden Yusuf Bayraktar\'ın kullandığı 07 LE 104 plakalı kamyon çarpıştı. Otomobil bariyerlere çarparken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon ise yol üzerine devrildi. Her iki araç sürücüsünün de yaralanmadan atlattığı kaza nedeniyle D400 karayolunda Alanya istikametine doğru trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.Kazaya karışan otomobil sürücüsü Kenan Göksu, otomobiliyle kavşaktan dönüş yaptığı sırada kamyonun arkadan vurduğunu ve otomobilinin bariyerlere çarptığını öne sürdü.