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(Görüntülü Haber) Manavgat'ta kadınlardan 'sessiz çığlık'

Mithat ABAKAN MANAVGAT, (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kadınlar, çocuğa yönelik cinsel istismar ve kadına şiddet olaylarını 'sessiz çığlık' sloganıyla gerçekleştirilen oturma eylemiyle protesto etti

18 Şubat 2018 14:08

Mithat ABAKAN MANAVGAT, (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde kadınlar, çocuğa yönelik cinsel istismar ve kadına şiddet olaylarını \'sessiz çığlık\' sloganıyla gerçekleştirilen oturma eylemiyle protesto etti. Manavgat\'ta bir grup kadın çocuğa yönelik cinsel istismar ve kadına şiddet olaylarını protesto için Cumhuriyet Meydanı\'nda bir araya geldi. Eyleme katılan onlarca kadın ve çocuk, 1 saat süresince Atatürk Anıtı önünde oturdu. Polis tarafından OHAL gereği kaymakamlıktan izin alınmadığı için basın açıklaması yapmamaları ve pankart açmamaları konusunda uyarılan grup, eylem sırasında sık sık alkışlı protesto yaptı.

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