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(Görüntülü Haber) Manavgat'ta intihar girişimi

Mithat ABAKAN MANAVGAT, (DHA) Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir binanın 3'üncü kat balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulunan O

18 Nisan 2018 18:45


Mithat ABAKAN MANAVGAT, (DHA) Antalya\'nın Manavgat ilçesinde bir binanın 3\'üncü kat balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulunan O.A.(34), arkadaşı tarafından ikna edilerek vazgeçirildi.


Manavgat\'ın Aşağı Hisar Mahallesi\'ndeki Perşembe Pazarı yakınlarında inşaat halinde binanın 3\'üncü katına çıkan O.A., balkon kenarına oturup, Ben bu hayata fazlayım diye bağırarak intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. İntihar girişimini önlemek üzere polis binaya girerken, O.A., Hasan adlı bir arkadaşı tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçirildi. O.A., polis ekipleri tarafından muayenesi yapılmak üzere Manavgat Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. O.A.\'nın, geçen ocak ayında cezaevinden çıktığı, cezaevindeyken psikolojik tedavi gördüğü ve balıkhanede çalıştığı belirtildi. 

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