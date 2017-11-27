(Görüntülü Haber) Manavgat'ta FETÖ'den 1 tutuklama

Mithat ABAKAN MANAVGAT, (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde FETÖPDY soruşturması kapsamında aranan V.Ö. polis tarafından gizlendiği evde yakalandıktan sonra tutuklandı. Manavgat\'ta yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında ByLock programını kullandığı iddiasıyla aranan V.Ö.\'nün ilçede sahte kimlikle gizlendiği bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda V.Ö.\'nün gizlendiği eve polis tarafından cuma günü baskın yapıldı. V.Ö. sahte kimlikle saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramada mobil telefon hatları ve dijital materyal ele geçirildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan V.Ö. savcılığa sevk edildi. Savcılık sorgusunda FETÖ ile bağlantısı olmadığını, ByLock programından haberinin olmadığını iddia eden V.Ö. görüşme kayıtlarının sorulması üzerine susma hakkını kullandı. Tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen V.Ö. yapılan duruşmanın ardından tutuklanarak Alanya Cezaevi\'ne gönderildi.