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(Görüntülü Haber) Manavgat'ta denizde hortum

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde denizde hortum oluştu

03 Ocak 2018 18:55

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde denizde hortum oluştu. Kıyıya ulaşmadan paralel şekilde ilerleyen ve gözden kaybolan hortum cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Manavgat\'a bağlı Side Mahallesi\'nde bir süreden bu yana yağışlı hava etkili olurken, saat 10.00 sıralarında denizde hortum oluştu. Yaklaşık 300 metre açıkta oluşan hortum kıyıya doğru yaklaştı. Yaklaşık 20 metre kadar yaklaşan hortum bir süre paralel şekilde ilerledi. Kıyıya ulaşmayan hortum birkaç dakika sonra kayboldu. Hortumu, çevredekiler cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

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