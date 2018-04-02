(Görüntülü Haber) Manavgat'ta Dağ Bisikleti Maratonu koşuldu

Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya),(DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 6\'ncı Manavgat Dağ Bisikleti Maratonu tamamlandı. Manavgat Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF), Barut Hotels ve Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) işbirliğinde düzenlenen Manavgat Dağ Bisikleti Maratonu\'nun startını Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi önünden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, MASTOB Başkanı Cengiz Haydar Barut, TBF Dağ Bisikleti Teknik Kurul Başkanı Ünal Tolun ve TBF Antalya İl Temsilcisi Nurettin Tonguç verdi. Maratonda elit erkek, elit kadın, genç erkek, genç kadın, master erkek 30 yaş üstü, master kadın 30 yaş üstü, master erkek 40 yaş üstü olmak üzere toplam 7 kategoride yarış yapıldı. Maratonda Türkiye, Rusya, İran, Belçika ve Finlandiya\'dan 134 bisiklet sporcusu yarıştı. Ayrıca Manavgat Okullararası Bisiklet Yarışı da gerçekleştirildi. Maratonda yarışlar 95 kilometrelik Naras Barajı, Seleucia, Tilkiler, Oymapınar Barajı, Sağırcılar ve Manavgat Irmağı ve AKM parkurundan oluşan uzun parkur ve 69 kilometrelik Naras Barajı, Seleucia, Oymapınar Barajı, Güzelyalı, Sağırcılar, Manavgat Irmağı ve AKM\'de biten kısa parkurda tamamlandı. Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, \"Manavgatımızda bisikletli hayatı benimsetmeye çalışıyoruz. Bunun için bisiklet yolları yapıyoruz. İnsanlarımızı, gençlerimizi bisiklet sporuna teşvik edebilme anlamında Manavgat Akıllı Bisiklet (MANBİS) Projesi\'ni hayata geçirdik. Kartlı bisiklet kullanımı şu anda Manavgatımızda yaygınlaştı. Yeni istasyonlara ihtiyaç hisseder hale geldik. Bugün küçük çocuğundan, gencinden, hanımefendisinden her yaş kategorisinde insanlarımız Manavgat\'ta bisiklet kullanıyor\" dedi. Yarışmada 40 yaş üstü master erkekler kategorisinde Nevzat Kral birinci, Yusuf Kartar ikinci, Haşim Köksal üçüncü; master kadınlar kategorisinde İrem Harika Tıkıroğlu birinci, Sevgi Kırak ikinci, Nuriye Acar üçüncü; genç erkeklerde Halil İbrahim Doğan birinci, Okan Aydoğan ikinci, Esat Ceylan üçüncü; genç kızlarda Azize Bekar birinci, Keziban Koyun ikinci, İrem Özdemir üçüncü oldu. 30 yaş üstü master erkekler kategorisinde Turgay Germen birinci, Mustafa Şirin ikinci, Ahmet Çetinkaya üçüncü; elit erkeklerde Emre Yavuz birinci, Tımafıci İvonov ikinci, Sitanislav Antanov üçüncü; elit kadınlarda Esra Kürkçü birinci, Cansu Çelebi ikinci, Ayşe Çakır üçüncülüğü elde etti.