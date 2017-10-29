(Görüntülü Haber) Manavgat'ta Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, (DHA) ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı. Manavgat\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri yağışlı hava nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Törene Kaymakam Mustafa Yiğit, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Çolaklı Jandarma Eğitim ve Dinlenme Kampı Komutanı Albay Enver Sungur, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şimşek, meslek odalarının başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından başlayan törende konuşan Kaymakam Mustafa Yiğit, cumhuriyetin ilanının 94\'üncü yılının kutlandığını belirterek, \"Cumhuriyetin başarıları şunu göstermektedir; her yeri istila edilmiş, orduları dağıtılmış, savaşlarla bitkin düşmüş, şehirleri yanmış yakılmış, yokluklar içindeki bir ülkenin demokratik bir rejimle nereden nereye gelebileceğini en güzel biçimde gözler önüne sermektedir\" dedi. Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün \"Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılabın amacı Türkiye Cumhuriyeti halkının tümüyle çağdaş ve tam anlamıyla medeni bir toplum durumuna getirmektir\" dediğini hatırlatan Kaymakam Mustafa Yiğit, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Her cumhuriyet ferdi, güzel bir Türkiye için çevresini kirletmeyen, caddeleri sokakları daha düzenli, yapıları, binaları sağlam, tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan ve tarihi değerlerini koruyan bir ülke hayal etmeli ve bunun için yaşamalıdır. Aynı zamanda toplumun dezavantajlı kesiminin haklarını gözeten, birbirine ve insanlığa saygılı olan ve yaptığı işin hakkını veren bireylerden oluşan bir toplum yaratma peşinde olmalıyız. Elbette bütün bu hedefler, eğitilmiş bireylerle ve çalışan insanlarla gerçekleşecektir. İçinde yaşadığımız çağ, bilgi çağıdır. Böyle bir çağa ayak uydurmak, bilgiye değer veren ve bilgiyi ülkesinin geleceği olan çocukları için kullanan bireylerle mümkün olacaktır. O halde sahip olduğumuz eğitim kurumlarını göz bebeğimiz gibi korumalı ve sahip çıkmalıyız.\" Törende öğrenciler tarafından cumhuriyet temalı çeşitli şiirler okundu. Manavgat\'ta ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Mustafa Yiğit ve Ak Parti Milletvekili İbrahim Aydın tarafından verildi. Tören halk oyunları gösterisiyle sona erdi.