(Görüntülü Haber) Manavgat açıklarında teknede 192 kaçak yakalandı

Mithat ABAKAN- Levent YENİGÜN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesi açıklarında tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 192 kaçak, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Manavgat\'tan sabaha karşı yasa dışı yollarla bir Avrupa ülkesine kaçak götürüleceği ihbarı üzerine Alanya ve Kemer\'deki Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları harekete geçti. Manavgat Irmağı\'ndan Akdeniz\'e açılan Tekirdağ Limanı\'na kayıtlı \'Koray Kaptan\' adlı tekneye baskın düzenleyen Sahil Güvenlik ekipleri, yaptıkları aramada 90\'ı güvertede, 102\'si ambarlarda olmak üzere toplam 192 kişiyi yakaladı. Manavgat Irmağı\'nda tersaneler bölgesine çekilerek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen teknedekilerden Midyat ve Cizre nüfusuna kayıtlı 3 kişi olayın organizatörü oldukları ve insan ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. Karaya çıkartılan kaçakların Suriye, Irak, Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları, Avrupa\'ya gitmek için ortalama 5 bin dolar ödeme yaptıkları belirtildi. Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu\'na getirilen kaçak göçmenlerin kimlik tespiti işlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi\'ne sevk edileceği belirtildi.