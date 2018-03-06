(Görüntülü Haber) Malzeme getirdiği inşaatın asansör boşluğuna düşüp öldü

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR\'da malzeme getirdiği inşaattan asansör boşluğuna düşen Hüseyin Önder (29) yaşamını yitirdi.



Emekevler Mahallesi\'ndeki 4 katlı bir inşaata mermer getiren Hüseyin Önder, dün saat 18.30 sıralarında iddiaya göre fark etmediği giriş kattaki asansör boşluğundan düştü. Yaklaşık 3 metreden beton zemine düşen Hüseyin Önder\'i birlikte çalıştığı arkadaşları fark etti



Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hüseyin Önder\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Önder\'in cenazesi savcının incelemesinin ardından toprağa verilmek üzere Karamanlı ilçesine bağlı Manca köyüne götürüldü.