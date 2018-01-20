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(Görüntülü Haber) Maltepe'de trafik kazası, motosiklet sürücüsü öldü (2)

* KAZA YAPAN BİR OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BARİYERLERE SAVRULDU Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Maltepe'de D-100 Karayolu Ankara istikametinde iki otomobil çarpıştı

20 Ocak 2018 12:15

* KAZA YAPAN BİR OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ BARİYERLERE SAVRULDU Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Maltepe\'de D-100 Karayolu Ankara istikametinde iki otomobil çarpıştı. Bir motosiklet sürücüsü de bu otomobillerden birisine arkadan çarparak savruldu ve hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre; Maltepe Gülsuyu mevkii Ankara istikametinde saat 02:00 sıralarında bir otomobil, bir diğer otomobile arkadan çarptı. Suat Yağan\'ın kullandığı motosiklet de, diğer otomobile arkadan çarpan otomobile yine arkadan çarparak durabildi. Zincirleme trafik kazasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle savrulan ve motosikletle bariyer arasına sıkışan 38 yaşındaki Suat Yağan\'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI Bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından nöbetçi savcı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yağan\'ın cenazesi Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Kaza sonrası D-100 Karayolu\'nda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Ekiplerin çalışması ve araçların çekici yardımı ile olay yerinde kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

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