(Görüntülü Haber) MALTEPE'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ (1)
MALTEPE'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ (1)
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
Maltepe Ferhatpaşa Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
07 Mart 2018 17:10
MALTEPE\'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ (1)
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
Maltepe Ferhatpaşa Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
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