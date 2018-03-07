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(Görüntülü Haber) MALTEPE'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ (1)

MALTEPE'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ (1) Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Maltepe Ferhatpaşa Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

07 Mart 2018 17:10

MALTEPE\'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ (1) Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Maltepe Ferhatpaşa Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

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MALTEPE SİLAHLI KAVGACengizDHA Maltepe Ferhatpaşa CaddesiOlay

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