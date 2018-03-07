(Görüntülü Haber) MALTEPE'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ (1)

MALTEPE\'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ (1) Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA Maltepe Ferhatpaşa Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.