(Görüntülü Haber) MALTEPE'DE OTELDE YANGIN

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Maltepe\'de bir otelin 6. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın saat 10.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Sakarya Sokak\'taki bir otelde çıktı. 6 katlı binanın en üst katındaki odadan yükselen dumanların bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Görüntü Dökümü ------------ -Otelden görüntü -İtfaiye ekiplerini çalışması -Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü -Genel ve detay görüntüler