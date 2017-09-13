T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Maltepe'de kaçak sigara operasyonu...

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE'de, bir depoya yapılan operasyonda, yaklaşık piyasa değeri 80 bin lira olan 7 bin 645 paket kaça sigara ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı

13 Eylül 2017 22:57

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE\'de, bir depoya yapılan operasyonda, yaklaşık piyasa değeri 80 bin lira olan 7 bin 645 paket kaça sigara ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek dün Maltepe\'de bulunan bir depoya baskın düzenledi. Baskında, İ.S., Ö.Y. yakalanırken satışa hazır hale getirilmiş 7 bin 645 paket sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ve çeşitli sigara markalarına ait paketlerdeki sigaranın toplam piyasa değerinin yaklaşık 80 bin lira olduğu belirtildi.

Emniyete getirilen 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIİSTANBULDHAMALTEPEKaçakçılıkMücadeleMüdürlüğüMaltepeBaskındaEleEmniyete

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24