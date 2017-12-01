(Görüntülü Haber) Maltepe'de hareketli dakikalar (2)

İki grup kavga etti, müdahaleye gelen polis ekibi taşlı saldırıya uğradı Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Maltepe\'de iki grup arasındaki silahlı kavga ihbarına gelen polis ekipleri taşlı saldırıya uğradı. Olayda bir polis aracı zarar görürken olay yerine çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri sevkedildi. Olay saat 11.00 sıralarında Aydınevler Mahallesi Uyanık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında silahlı kavga ihbarına gelen polis ekipleri taşlı saldırıya uğradı. Polis aracının camları kırılırken olay yerine sayıda takviye polis ekibi sevkedildi. Cadde güvenlik şeridi çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri de yönlendirildi. Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin gelmesiyle olaya karıştığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Zarar gören polis aracının çekilmesinin ardından cadde yaya ve araç trafiğine açıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.