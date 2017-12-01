(Görüntülü Haber) Maltepe'de hareketli dakikalar (1)

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE\'de iki grup arasındaki silahlı kavga ihbarına gelen polis ekipleri taşlı saldırıya uğradı. Olayda bir polis aracı zarar görürken, olay yerine çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Mahallede gerginlik devam ediyor. Olay saat 11.00 sıralarında Aydınevler Mahallesi Uyanık Caddesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında silahlı kavga ihbarına gelen polis ekipleri taşlı saldırıya uğradı. Polis aracının camları kırılırken olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Cadde, güvenlik şeridi çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri de yönlendirildi. Olaya karıştığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Mahallede gerginlik devam ediyor.